Deputada Daniela do Waguinho observa a apresentação de um aluno durante o lançamento do projeto - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 13/08/2021 20:31 | Atualizado 13/08/2021 20:37

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo lançou nesta sexta-feira (13/08), na Escola Municipal Belford Roxo, o projeto "Sementes do Amanhã"'. Através da Secretaria Especial de Assuntos Pedagógicos, o projeto será desenvolvido no segundo semestre deste ano em todas as unidades escolares da rede e em todos os segmentos. Durante o evento, foi ministrada uma palestra com o tema “Mundo Real – Reflexões Cotidianas” pelo Juiz de Direito Luiz Alberto Barbosa da Silva. Alunos da rede fizeram uma apresentação.

O lançamento do projeto contou com a participação de profissionais da educação, autoridades e público em geral Rafael Barreto / PMBR A primeira etapa do projeto será a Árvore dos Sonhos na Educação Infantil, onde as crianças poderão participar de uma oitiva sendo motivados a falar sobre seus sonhos e cada creche e escola construir suas árvores com esses mesmos sonhos. O projeto piloto será no dia 16 de agosto na Creche Amor à Vida.

De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, os professores estão aptos e buscando incentivar os alunos. “Estamos passando por um momento difícil, mas através da educação podemos conseguir mudar essa página. O prefeito Waguinho (PSL) tem investido pesado na educação com a contratação de novos profissionais, capacitações, novo material didático, e através disso dar sustentabilidade para a transformação”, disse Denis. “Esse projeto é para espalharmos esse sentimento de que o amanhã é possível e que de uma pequena semente, nasce uma árvore frondosa e um futuro”, acrescentou o secretário.

Amor pela Educação

Pedagoga por formação, a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) faz parte da Frente Parlamentar da Primeira Infância e é coordenadora da Frente na região Sudeste. Durante o evento, ela lembrou da assinatura do prefeito Waguinho, do Pacto Nacional pela Primeira Infância e de como a educação cresceu na cidade. “O amor que eu tenho pela educação é algo sincero que vivenciei por muitos anos. Quando fui eleita comecei a fazer uma reflexão acerca de muita coisa, principalmente na educação. Belford Roxo tem profissionais capacitados para passar conteúdo e motivar nossos alunos e despertar os sonhos neles. A Educação transforma vidas”, destacou Daniela.

O Juiz de Direito, Luiz Alberto Barbosa da Silva afirmou que quer ver as crianças alcançando seus objetivos. “A criança é o futuro da nação. Se fecharmos os olhos para elas, o que será de nós lá na frente? Temos que mudar essa realidade, pois se não dermos educação, que é o mais importante para lá na frente termos pessoas que saibam exigir seus direitos, vamos fracassar”, resumiu.

Ao longo do segundo semestre, o projeto será desenvolvido através de subprojetos intitulados Árvores dos Sonhos e cada um dos segmentos de ensino terá a sua com atividades e ações específicas ao seu público-alvo. Serão momentos de discussão e reflexão onde os alunos serão motivados a sonhar, desejar algo para si, para sua família e para o lugar onde vivem, sempre buscando um futuro melhor. Ou seja, o aluno será motivado a protagonizar a sua história de sucesso com vistas a "colher os frutos" no futuro. Durante a execução do projeto haverá ainda palestras motivacionais, oficinas, relatos de histórias de casos bem-sucedidos, dentre outros assuntos.

Participaram ainda do evento o presidente da Câmara Municipal, Sidney Canella, os vereadores Nuna e Tati Ervite, professores e público em geral.