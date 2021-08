O secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, junto com Rogério Matias, Leandro Dutra e atletas que participarão dos jogos - Divulgação

Publicado 12/08/2021 21:06 | Atualizado 12/08/2021 21:17

Belford Roxo – A Vila Olímpica de Belford Roxo, no bairro Nova Piam, sediará neste domingo (15/08), a partir das 8h, os Jogos Olímpicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia – Distrito de Jardim da Prata/Clube de Desbravadores. O evento acontece em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Esporte e Lazer. O objetivo é promover e incentivar a prática esportiva e revelar novos talentos.

Os esportes que fará com a competição serão: corridas, saltos, futebol, queimada e vôlei.



“A Vila Olímpica está com os portões abertos para que todos tenham a chance de desenvolver suas aptidões esportivas e proporcionar o convívio social. Muitos atletas de alta performance iniciaram no Esporte em projetos criados nas comunidades, por isso valorizamos e apoiamos essas iniciativas”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.



O Clube Desbravadores está presente em mais de 160 países, com 90 mil sedes e mais de dois milhões de participantes. É formado por meninos e meninas da faixa etária entre 10 a 15 anos, de diferentes classes sociais, cor e religião. Nas reuniões que acontecem uma vez por semana aprendem a desenvolver amor a Deus e a Pátria, novos talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza.



"Essa parceria é muito importante para os nossos jovens, pois poderão praticar atividade esportiva, no maior espaço esportivo que temos no município com o aparelhamento adequado, isto influenciará positivamente na decisão de alguns em se aprimorar como atletas. Quero agradecer a todos envolvidos nos nossos jogos, saibam que estão ajudando a construir um mundo melhor. Esse evento será o primeiro de uma série que iremos realizar aqui. Devido à pandemia o público será restrito, para os atletas e árbitros", declarou o coordenador Distrital de Desbravadores, Rogério Matias.



Os primeiros colocados irão receber medalhas e todos poderão participar da equipe de Atletismo da Vila Olímpica de Belford Roxo.



A Vila Olímpica de Belford Roxo fica na Rua Lecílio, s/n, Nova Piam.