As ruas estão sendo pavimentadas no bairro da Prata, melhorando a qualidade de vida da população - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 12/08/2021 18:45 | Atualizado 12/08/2021 19:07

Belford Roxo - As obras estão em ritmo total em Belford Roxo. Nem a chuva atrapalhou a equipe da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios de prosseguir com o asfalto no bairro Santo Antônio da Prata.

Desde a terça-feira (10/08), o projeto “Seu Bairro de Cara Nova” está levando as obras de pavimentação as ruas Ângela, Monte e Matias Braga. Aos 51 anos, Cláudio Valério é cadeirante e destacou a dificuldade de locomoção na região.

Cláudio Valério destacou que sua mobilidade será facilitada com a pavimentação das ruas Rafael Barreto / PMBR

“Moro na rua Ângela desde pequeno e ela sempre foi bem desnivelada. Isso me atrapalhava com a cadeira. Agora com as obras e serviços de qualidade vai melhorar bastante. Essa atitude da Prefeitura em revitalizar as ruas é muito bem-vinda e somos muito gratos”, afirmou Cláudio.