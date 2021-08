Gerente aproveitava saída de chefe da comunidade na Baixada Fluminense para visitar amante em Manguinhos, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 09/08/2021 20:46 | Atualizado 09/08/2021 21:21

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam, nesta segunda-feira (09/08), o gerente do tráfico de drogas da comunidade do Castelar, em Belford Roxo. Ele foi capturado quando visitava uma de suas amantes na localidade conhecida como São Pedro, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



As investigações apontam que o criminoso, Bruno da Silva Faustino, de 36 anos, conhecido como "Tubarão Martelo", é braço direito do narcotraficante José Carlos dos Prazeres Silva, o "Piranha do Castelar", chefe do tráfico de drogas daquela comunidade. O homem, que foi localizado após monitoramento do setor de inteligência da unidade, estava foragido da Justiça desde 2018.

Após a prisão, Bruno foi levado para a Cidade da Polícia, em Benfica, onde foi registrada a ocorrência e, em seguida, encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para ficar à disposição da Justiça.