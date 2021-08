Belford Roxo

SE Belford Roxo goleia o Juventus Rio no primeiro jogo oficial no Estádio Nélio Gomes

Belforroxenses lideram a Série C do Campeonato Carioca com 39 pontos, faltando duas rodada para o término do primeiro turno

Publicado 08/08/2021 23:25 | Atualizado há 10 horas