O SE Belford Roxo goleou no primeiro jogo oficial do clube em casa - Marcos Leandro / SEBR

O SE Belford Roxo goleou no primeiro jogo oficial do clube em casaMarcos Leandro / SEBR

Publicado 08/08/2021 23:25 | Atualizado 08/08/2021 23:29

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo começou com o pé direito em jogos oficiais no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. Mesmo sem público, os belforroxenses fizeram a festa com a goleada de 4 a 0 sobre o Juventus Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Carioca da Série C. O triunfo manteve o time da Baixada Fluminense isolado na liderança da competição com 39 pontos. Os gols foram marcados por Allan Barreto (2), Rafael Café e um gol contra.

Com mais uma goleada, o clube está bem próximo das semifinais Marcos Leandro / SEBR

O SE Belford Roxo jogou com Werneck (Dida); George, Ina, Rafael e Marcos Japão (Heloan); Coutinho, Marlon (Jean Cláudio) e Marcos Felipe( Jeferson); Rafael Lucas (Dentinho), Allan Barreto e Hudson. Técnico: Diego Brandão

Publicidade

O próximo jogo será no Estádio Arthur Antunes Coimbra, no Centro de Futebol do Zico, no Recreio, às 15h, no dia 15 de agosto, contra o Paduano.