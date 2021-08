A vacinação antirrábica imunizou cerca de dois mil animais em dois dias - Rafael Barreto / PMBR

A vacinação antirrábica imunizou cerca de dois mil animais em dois dias Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/08/2021 19:03 | Atualizado 05/08/2021 19:05

Belford Roxo - Mais uma ação da Campanha de Vacinação Antirrábica aconteceu em Belford Roxo. Nesta quinta-feira (05/08), a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, esteve no Campo do Cantão, bairro Vale do Ipê, aplicando doses em 579 cães e 155 gatos, dando um total de 734 animais. Na quarta-feira (04/08), a equipe esteve no Jardim do Ipê e imunizou 1.077 animais. De janeiro a junho deste ano, mais de 10 mil pets receberam a dose.

Dando continuidade à campanha de vacinação, o subsecretário de Saúde Brayan Lima explicou que as ações começaram pelo Vale do Ipê e Jardim do Ipê devido a grande quantidade de animais. “Estamos trabalhando para que a cada 15 dias dois locais sejam contemplados com as ações de imunização contra a raiva”, destacou Brayan.

Publicidade

Vandro Ferreira não perdeu tempo e levou seus cachorros para se vacinarem Rafael Barreto / PMBR

O amor pelos animais de Vandro Gonçalves Ferreira, 65 anos, é notório e difícil de não comentar. Ele resgatou e cuida de três cachorros que viviam pelas ruas, além de seus dois mascotes. Um a um, ele levou os bichinhos para vacinar. “Tenho um cuidado enorme com eles. Se eu me vacino, eles também têm que se vacinar. São nossos amigos e companheiros. Essa ação é muito importante, pois aqui temos muitos animais pelas ruas e faço o máximo para ajudar”, afirmou Vandro. “Muitas pessoas não tem poder aquisitivo para levar ao veterinário e comprar a vacina. É por isso que a campanha é de suma importância”, acrescentou Clemesson Souza Santos, 35, que levou seu vira-lata Tokyo, de 3 anos para receber a dose.