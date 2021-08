Allan Barreto (centro) comemora seu gol com os companheiros do SE Belford Roxo - Divulgação

Publicado 05/08/2021 18:45 | Atualizado 05/08/2021 18:54

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo segue disparado na ponta da Série C do Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira (05/08), os belforroxenses derrotaram o CAACBRASIL por 2 a 1, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, pela 14ª rodada. Hudson e Allan Barreto marcaram os gols da vitória. Com mais um triunfo, o SE Belford Roxo lidera a competição com 36 pontos, cinco a mais que o segundo colocado, Paduano.

Após mais uma vitória do SE Belford Roxo, o presidente do clube, Reginaldo Gomes era só empolgação. “É líder; Líder é líder", destacou o dirigente.



Jogadores do SE Belford Roxo comemoram mais uma vitória na competição Divulgação

O SE Belford Roxo venceu com: Werneck, George, Ina, Oliveira (Rincón) e Marlon(Coutinho); Rafael Café(Edinho), Marcos Felipe( Jeferson), Allan Barreto (Jean Cláudio), Hudson e Rafael (Scarpa). Técnico: Diego Brandão. Auxiliar técnico: Márzon

O próximo jogo do SE Belford Roxo acontece neste domingo (08/08), às 15h, contra o Juventus. A partida marcará o primeiro jogo oficial no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, após a liberação por parte da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Faltando três rodadas para o término do primeiro turno, os belforroxenses podem garantir vagas nas semifinais já neste final de semana.