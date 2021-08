Paulo Patrocínio (ao centro) destacou os objetivos da capacitação dos novos profissionais - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/08/2021 15:28 | Atualizado 05/08/2021 15:31

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Políticas em Saúde Mental, realizou nesta quinta-feira (05/08), na Estação da Cidadania, no bairro Piam, uma capacitação para os profissionais aprovados no processo seletivo da Saúde e que vão compor o quadro funcional do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSI), a fim de dar qualidade no atendimento aos usuários e suas famílias. O encontro foi dividido em palestras e dinâmicas em grupo.



De acordo com o secretário executivo de Saúde Mental, Paulo Patrocínio, o objetivo é capacitar esses novos profissionais para que tenham um melhor empenho e desenvolvimento no que tange o cuidado, tanto com o paciente quanto com a família. “Estamos trabalhando a importância de conhecer o território, trabalho em equipe, percepção em uma visita domiciliar, respostas de ofícios e solicitação a um outro serviço. Com esse encontro podemos unir as informações e os saberes para ofertar um atendimento de qualidade”, explicou Paulo.



Reforma psiquiátrica



Os psicólogos Valdemir Francisco (chefe da Divisão dos Caps) e Angélica Porto (diretora da pasta de Saúde Mental) ministraram a capacitação. Para Valdemir, esse é um momento histórico relacionado à reforma psiquiátrica. “Recebemos os novos profissionais com os antigos para esse momento de capacitação relacionado à educação permanente. Somos uma equipe que tecnicamente estamos atuando com um único objetivo: aprimorar o nosso atendimento”, destacou. “Esse trabalho faz toda a diferença na nossa construção da rede de atenção psicossocial. Ter os profissionais capacitados que compreendam a proposta ajuda no atendimento, acolhimento e na proposta de promoção a saúde”, acrescentou Angélica.



“Esse encontro permitiu mostrar aos nossos profissionais todas as questões que envolvem a técnica de trabalho e a interdisciplinaridade dele dentro do Capsi”, resumiu o diretor-técnico do Capsi, Helington Mercante, ao lado da diretora administrativa do Capsi, Hanna Nazário, a chefe dos ambulatórios de Saúde Mental, Flávia Tavarez e a secretária executiva da Saúde Cláudia Polycarpo. Nova na equipe do Capsi, a psicóloga Priscila Gomes garantiu que a capacitação foi reconfortante. “Fez com que nós, profissionais, nos déssemos conta de nossa importância dentro dessa unidade para fazermos uma abordagem assertiva, mais adequada possível para esses usuários, que são crianças e adolescentes, junto com suas famílias”, disse.