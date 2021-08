Ligeirinho ostentava armas e dinheiro nas redes sociais - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/08/2021 18:16 | Atualizado 06/08/2021 20:00

Homem apontado como líder do tráfico de drogas do Castelar é preso pela polícia Foto: Reprodução / Redes sociais

Belford Roxo - Uma operação conjunta entre policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) e policiais militares do 39° BPM (Belford Roxo) prenderam, nesta sexta-feira (06/08), um traficante, conhecido como "Ligeirinho", apontado como o responsável por abastecer com drogas as comunidade do Castelar e da Palmeira, em Belford Roxo. Havia contra ele um mandado de prisão pendente.O homem foi localizado em sua residência, no Castelar, a partir de informações do setor de inteligência da delegacia.Segundo as investigações, ele era uma pessoa forte na hierarquia do tráfico na região e ostentava armas e dinheiro em fotos em redes sociais. Acredita-se que sua prisão terá forte impacto na logística da facção criminosa que ele integra.