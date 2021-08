Marcio Canella destacou a união de forças com Daniela do Waguinho e com o prefeito Waguinho para melhorar a qualidade de vida da população - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 06/08/2021 18:41 | Atualizado 06/08/2021 18:45

Belford Roxo - A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), o prefeito em exercício Marcelo Canella (PSL) e o deputado estadual Marcio Canella (MDB) visitaram nesta sexta-feira (06/08) o bairro Shangrilá, em Belford Roxo, que está recebendo obras de saneamento, construção de rede de abastecimento de água e pavimentação. São mais de 40 ruas. A iniciativa é fruto de um convênio do Governo Federal com a Prefeitura de Belford Roxo.

Deputado Marcio Canella, deputada Daniela do Waguinho e prefeito em exercício Marcelo Canella durante visita a São Leopoldo Rafael Barreto / PMBR A comitiva visitou ainda o bairro São Leopoldo, que também está sendo beneficiado pelo pacote de obras em 39 vias. Em agosto do ano passado, o ministro do Desenvolvimento Rogério Marinho e o senador Flávio Bolsonaro visitaram os dois bairros e participaram da inauguração de trechos das obras, que são do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2). A previsão é que cerca de 90 mil pessoas sejam beneficiadas com as intervenções.

O convênio estava sendo executado lentamente. Em 2018, a deputada federal Daniela do Waguinho foi eleita e, logo no início do mandato, em 2019, começou a percorrer o gabinete do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). De janeiro de 2019 a julho de 2021 houve desembolso no valor de R$ 18.470.500,83 (43% do valor do contrato). Quando o município não tinha representante em Brasília, a Prefeitura desembolsou R$ 3.552.481,34 (8% do valor do contrato). “Conseguimos acelerar o trâmite do convênio e os recursos começaram a ser liberados. Isso justifica o avanço nas obras”, comentou a deputada, destacando que o município quase perdeu o convênio.

Em São Leopoldo, Marcio Canella e Daniela do Waguinho cumprimentaram moradores e destacaram a importância da obra Rafael Barreto / PMBR

A deputada federal lembrou ainda que o convênio é de R$ 18,5 milhões para as obras de São Leopoldo e Shangrilá. Eu, o prefeito Waguinho e o deputado estadual Marcio Canella pleiteamos sempre a recuperação deste convênio. Nos reunimos com o ministro Rogério Marinho e com o Pedro Maranhão (secretário do Ministério de Desenvolvimento Regional) para destravarmos essas obras, e conseguimos. Percebemos que as intervenções nos bairros já estão quase terminando. As pessoas estavam descrentes, mas deu tudo certo”, avaliou a deputada.

O deputado estadual Marcio Canella enfatizou que o trabalho da deputada Daniela do Waguinho em Brasília foi fundamental para que a implementação das obras ganhassem um ritmo mais ágil. Ele frisou que as intervenções feitas nos dois bairros são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população. “A deputada abriu as portas de Brasília para o prefeito Waguinho. Belford Roxo mudou muito – e continua mudando – desde que Waguinho assumiu, em 2017. A cidade hoje é outra. Eu, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e a Daniela, na Câmara dos Deputados, estamos sempre buscando recursos para o município”, concluiu o deputado, ao lado do prefeito em exercício, Marcelo Canella.

