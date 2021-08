Está tudo preparado no Estádio Nélio Gomes para o primeiro jogo oficial do clube - Marcos Leandro / PMBR

Publicado 07/08/2021 20:39 | Atualizado 07/08/2021 20:42

Belford Roxo – O domingo (08/08) será especial e histórico para o Sociedade Esportiva Belford Roxo. Os belforroxenses que lideram a Série C do Campeonato Carioca, farão o primeiro jogo oficial em seu estádio. A partida será contra o Juventus Rio, às 15h, pela 15ª rodada da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A partida não terá presença de público, devido ao protocolo da Covid-19.

O SE Belford Roxo é o líder da Série C do Carioca com 36 pontos, faltando três rodadas para o término da primeira fase. O time da Baixada Fluminense poderá se garantir na semifinais, dependendo de uma combinação de resultados.