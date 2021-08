Fabíola Cardoso fez a sobrancelha de Andreia Jesus, que elogiou muito o trabalho - Rafael Barreto / PMBR

Fabíola Cardoso fez a sobrancelha de Andreia Jesus, que elogiou muito o trabalhoRafael Barreto / PMBR

Publicado 09/08/2021 20:11 | Atualizado 09/08/2021 20:12

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo realizou neste final de semana uma oficina de design de sobrancelhas e tranças do projeto social Recriando Raízes. A ação coincide com o Agosto Lilás, mês de conscientização à Violência Doméstica para capacitar mulheres e conquistarem sua independência financeira. As modelos do dia foram as usuárias dos equipamentos sociais da Prefeitura.

Segundo a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, durante todo o mês de agosto serão realizadas oficinas informativas para promover a autoestima da mulher. “Vamos mostrar que elas têm vez e voz na sociedade”, resumiu a secretária, que foi convidada para ser madrinha do projeto.

Publicidade

A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, as oficinas promovem a autoestima das mulheres Rafael Barreto / PMBR O projeto Recriando Raízes existe há 20 anos, tem sua sede em Costa Barros, subúrbio do Rio, e já formou 600 jovens. Através de um polo no bairro Bom Pastor, a presidente do projeto, Ilma Rocha, popularmente chamada de Tia Ilma, conheceu a secretária Brenda e decidiram levar e apresentar a oficina de design de sobrancelhas e tranças para as usuárias dos equipamentos. “A oficina tem a duração de quatro meses e algumas já até trabalham na área. Essa é uma oportunidade de se capacitar nesses tempos difíceis de pandemia”, explicou Ilma.

Moradora de Costa Barros, Fabíola Cardoso, 34 anos, faz design de sobrancelhas na oficina. Ela contou que se interessou em se capacitar pelo crescimento profissional e adquirir experiência. “Já estou no segundo mês e estou gostando muito. Espero ser uma grande empreendedora e abrir um negócio nessa área. Mas quem sabe em outros ramos também. Estou sempre em busca de novos conhecimentos”, ressaltou. A primeira modelo do dia de Fabíola foi Andréia Jesus, 46, usuária do Cras Xavantes. “Adorei fazer minha sobrancelha. As meninas são muito atenciosas. Esse projeto é muito bom, pois ajuda muitas mulheres”, acrescentou Andréia.