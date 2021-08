Luciana de Sá vende empadas para pagar o curso de técnica de enfermagem - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/08/2021 19:55 | Atualizado 09/08/2021 20:02

Belford Roxo - Contrariando o dito popular, a Prefeitura de Belford Roxo irá “colocar azeitona” na empada dos outros. É que a Secretaria Municipal de Trabalho abriu inscrições para eleger a melhor empada de Belford Roxo. O objetivo é valorizar a gastronomia cultural e regional, descobrindo novos talentos e gerar renda através do empreendedorismo. As inscrições começam nesta terça-feira (10/08), terminam no dia 3 de setembro e só serão feitas presencialmente na sede da Secretaria. Funcionários e prestadores de serviços da Prefeitura de Belford Roxo não podem participar do concurso. Agora, é só colocar a mão na massa e entrar na disputa.

Luciana de Sá elogiou a atitude da Prefeitura em promover um concurso para escolher a melhor empada de Belford Roxo Rafael Barreto / PMBR Poderão participar do concurso pessoas interessadas na área, alunos de gastronomia, microempreendedores e amadores. O vencedor ganhará um carrinho de vendas de empadas e mais R$ 1 mil de insumos. O segundo colocado receberá R$ 500 em insumos, e o terceiro lugar, R$ 300 em insumos.

Cada participante ficará responsável pela matéria prima necessária à elaboração da sua preparação, apresentada na seleção que será realizada na própria Secretaria e na final do concurso, além de utensílios e equipamentos. Na final do festival, que contará com a participação de 10 concorrentes, os candidatos receberão ingredientes necessários à elaboração da empada. Cinco jurados farão a degustação.

Inscrições presenciais

Para participar, os interessados deverão fazer a inscrição na sede da Secretaria Municipal de Trabalho (Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.305, ao lado da Casa & Vídeo), Centro. O candidato deverá explicar pessoalmente sua receita própria e doar uma pequena degustação.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho, Sérgio Lins, os participantes terão que criar uma empada valorizando os ingredientes apresentados na seleção, explicando todo o processo de elaboração. Uma equipe de julgadores fará a seleção das dez pessoas selecionadas para a final, que será realizada no dia 30 de setembro, a partir das 7h.

Na final, cada participante deverá preparar a sua receita para cinco jurados e uma para fotografia. Os critérios de avaliação são: apresentação e originalidade. Cada critério receberá nota entre 5 e 10 pontos. As 10 receitas com maior número de pontos irão para a semifinal. As cinco irão para a final. Em caso de empate, o voto do presidente da comissão julgadora definirá quem é o campeão.

Empadas custeiam curso de técnica de enfermagem

Moradora do bairro Heliópolis, Luciana de Sá Cunha, 33 anos, entrou no ramo de empadas há um ano e meio, no início da pandemia. Ela contou que vende o produto nos finais de semana para conseguir pagar o curso de técnica de enfermagem. Luciana destacou que o concurso da Prefeitura é uma oportunidade para que as pessoas mostrem o talento culinário. “A venda das empadas estão me ajudando muito. O pessoal gosta muito da de frango e de camarão. Meu trabalho é mais sexta, sábado e domingo, quando vendo cerca de 100 empadas no total”, concluiu Luciana, que é mãe de dois filhos, sendo uma menina de seis anos e um garoto de 14.

Veja o calendário:

Divulgação do edital e inscrição: 10 de agosto a 3 de setembro de 2021

Resultado da seleção: 13, 14 e 15 de setembro de 2021

Final do concurso: 30 de setembro