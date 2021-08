O vice-presidente Dr. Santoro, Nathan e Reginaldo Gomes - Divulgação

Belford Roxo - Quem está acompanhando o passo a passo todo o trabalho da confecção de protótipos das fantasias da GRES Inocentes de Belford Roxo para o Carnaval de 2022, cujo enredo é “A meia-noite dos tambores silenciosos” é o novo vice-presidente Leandro Santoro, que está entusiasmado com a criação do carnavalesco Lucas Milato.

“A cada dia que venho no atelier de fantasias da Inocentes, fico mais encantado com o capricho do Lucas Milato. Não tenho dúvidas que será uma das mais criativas e belas fantasias do Grupo Ouro, na Marquês de Sapucaí. Estamos cuidando para que os protótipos saiam perfeitos e não falte o material necessário para as costureiras e aderecistas. O objetivo do presidente Reginaldo Gomes é que as reproduções das fantasias sejam idênticas aos dos protótipos. Nosso atelier está deslumbrante. Queremos tirar a nota máxima no quesito”, disse o vice-presidente.



O atelier de fantasias da agremiação está funcionando no Centro de Belford Roxo. A agremiação escolheu registrar o processo de idealização e confecção dos protótipos das fantasias através da websérie:, dividida inicialmente em três episódios. O primeiro foi ao ar no dia 29 de julho, no Canal Fala Galera Oficial. pelo YouTube. E ressalta a importância do primeiro setor do desfile, parte retratada no início da série, que traz símbolos e fundamentos religiosos importantes para a compreensão do ritual. O próximo episódio será lançado pelo Canal Mais Carnaval pelo YouTube.

A Inocentes será a segunda escola de samba a desfilar, no sábado de Carnaval, no Grupo Ouro, no Sambódromo. O enredo irá tratar de uma riquíssima manifestação cultural e religiosa, do calendário oficial do carnaval pernambucano. Abordará a cerimônia dos Tambores Silenciosos, que acontece em Recife, toda segunda-feira de Carnaval. Na celebração, quando o relógio marca meia noite de terça-feira, os tambores silenciam e a festa é interrompida para uma saudação aos eguns, os espíritos ancestrais.