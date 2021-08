Belford Roxo

Polícia prende o gerente do tráfico de drogas da comunidade do Castelar, em Belford Roxo

As investigações apontam que o criminoso, conhecido como "Tubarão Martelo", é braço direito do narcotraficante "Piranha do Castelar", chefe do tráfico de drogas da comunidade belforroxense

Publicado 09/08/2021 20:46 | Atualizado há 2 dias