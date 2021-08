Os agentes participaram do Curso Especializado para Trabalho em Altura (NR 35), em parceria com a Belfire Segurança Contra Incêndio - Divulgação / PMM

Os agentes participaram do Curso Especializado para Trabalho em Altura (NR 35), em parceria com a Belfire Segurança Contra IncêndioDivulgação / PMM

Belford Roxo - A Defesa Civil de Mesquita passou por um novo treinamento no último final de semana. No sábado (07/08), agentes operacionais participaram do Curso Especializado para Trabalho em Altura (NR 35), em parceria com a Belfire Segurança Contra Incêndio, em Belford Roxo. A instrução foi ministrada pelos instrutores Renan Lira e Uanderson Cortal de Menezes.

“O curso estabelece critérios mínimos e medidas de proteção para o trabalho em altura. Como, por exemplo, o planejamento, a organização e a execução de serviços nessas condições. Tudo com o intuito de garantir a segurança e a saúde dos nossos agentes de Defesa Civil de Mesquita e, assim, também da população mesquitense“, explica Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, à qual a Defesa Civil está ligada.