A ocorrência foi registrada da 54ª DPReprodução / PM

Publicado 10/08/2021 19:08 | Atualizado 10/08/2021 19:13

Além da réplica de pistola, foram recuperados dois aparelhos celulares Reprodução

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na manhã desta terça-feira (10/08), um homem que estava praticando assaltos, no município de Mesquita, na Baixada Fluminense.Segundo informações dos agentes, o bandido cometia os crimes de bicicleta, usando uma réplica de pistola. O indivíduo foi detido pelos PMs no momento em que os agentes passavam pela Avenida Coelho da Rocha, com destino à Rodovia Presidente Dutra.