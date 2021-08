Em Belford Roxo, estarão disponíveis vagas para emissão de carteiras de identidade e da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) - Divulgação / Detran-RJ

Em Belford Roxo, estarão disponíveis vagas para emissão de carteiras de identidade e da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP)Divulgação / Detran-RJ

Publicado 11/08/2021 20:45 | Atualizado 11/08/2021 21:09

Belford Roxo - Com a pandemia, alguns serviços do Detran-RJ continuam com muita procura. No próximo sábado (14/08), acontecerá o 37º mutirão e serão disponibilizadas 6.070 vagas para os serviços em 117 unidades espalhadas pelo Estado do Rio. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. Em Belford Roxo, no posto localizado no Shopping Carrefour, no Centro, estarão disponíveis vagas para emissão de carteiras de identidade e da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). O atendimento será das 8h às 16h.

O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas começaram a ser disponibilizadas nesta quarta-feira (11/08).



“Estamos indo para o 37º mutirão e a demanda reprimida está diminuindo. Vamos continuar oferecendo vagas extras até a normalização dos serviços. E pedimos aos usuários que, se possível, desmarquem o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas”, disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.