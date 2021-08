O Sociedade Esportiva Belford Roxo lidera o Campeonato Carioca da Série C, e já tem vaga garantida nas semifinais da competição - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 14/08/2021 23:22 | Atualizado 14/08/2021 23:27

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo, líder absoluto do Campeonato Carioca da Série C, já tem garantido nas semifinais da competição encara o Paduano, neste domingo (15/08), o Paduano, no Estádio Arthur Antunes Coimbra, no Centro de Treinamento do Zico, no Recreio dos Bandeirantes. Os belforroxenses contam com os gols dos atacantes Allan Barreto e Hudson Moreira, artilheiros do campeonato com 11 gols, para mais um triunfo.

SUB-20



Os jovens do sub-20 entraram em campo na sexta-feira (13/08 ), em mais uma partida válida do Campeonato Rio Copa, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, e venceram a Portuguesa, por 1 à 0. O time é comandado pelo técnico Wladmir Soares e é líder da competição.



As meninas do SE Belford Roxo conseguiram mais uma vitória na Taça Unifoot Divulgação



Com vontade de vencer, as meninas da equipe feminina jogando no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterland, neste sábado (14/08), golearam o Pavunense FC por 5 a 1, pela Taça Unifoot Diamante Pro 2021 (Taça Pretinha).