Belford Roxo

Líder da Série C do Carioca, SE Belford Roxo encara o Paduano neste domingo (15/08) no CFZ

Os belforroxenses contam com os gols dos atacantes Allan Barreto e Hudson Moreira, artilheiros do campeonato com 11 gols, para mais um triunfo

Publicado 14/08/2021 23:22 | Atualizado há 2 dias