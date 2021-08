prisão aconteceu após o Setor de Inteligência da unidade obter informações de que havia ocorrido um confronto entre milicianos deste grupo e traficantes da comunidade do Castelar - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 18/08/2021 15:19 | Atualizado 18/08/2021 15:23

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (17/08), um criminoso apontado como um dos líderes da milícia que atua no bairro Xavantes, em Belford Roxo. Ele foi autuado por constituição de milícia privada. A prisão aconteceu após o Setor de Inteligência da unidade obter informações de que havia ocorrido um confronto entre milicianos deste grupo e traficantes da comunidade do Castelar, que teria resultado em quatro baleados, sendo que um teria morrido.

Em diligências para identificar os envolvidos no tiroteio, os agentes localizaram o miliciano, que era investigado pela 54ª DP, em uma unidade hospitalar da região. De acordo com as investigações, após a prisão da liderança anterior, ele assumiu o comando da organização criminosa nas localidades de Xavantes, Nova Aurora e São Francisco, prestando contas diretamente a Danilo Dias Lima, o “Tandera”. Ainda segundo os policiais, este último é apontado como fornecedor de fuzis ao grupo de milicianos para ajudar na guerra contra traficantes da comunidade do Castelar.

O criminoso foi conduzido à 54ª DP para o registro da ocorrência e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará a disposição da Justiça.