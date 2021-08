A deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância do trabalho com as crianças - Rafael Barreto / PMBR

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância do trabalho com as criançasRafael Barreto / PMBR

Publicado 16/08/2021 19:25 | Atualizado 16/08/2021 19:32

Belford Roxo - A Creche Amor à Vida em Belford Roxo já está com a Árvore dos Sonhos prontinha. Ela faz parte de um projeto da Secretaria Municipal de Educação que realiza atividades com os alunos, os motiva a falar sobre seus sonhos e finaliza com esses mesmos sonhos em árvores. A culminância aconteceu nesta segunda-feira (16/08), na Creche Amor à Vida com a participação da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB).

Professoras, representantes da Secretaria de Educação, deputada Daniela do Waguinho e secretária Especial, Rosângela Garcia, na culminância do projeto Rafael Barreto / PMBR “Sementes do Amanhã”, que através dele, surgiu um subprojeto. “Essa etapa com a educação infantil é muito especial. Vamos recolher os sonhos de cada um dos pequenos e fazer mais dinâmicas com as crianças”, informou a Secretária Especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia. Na última semana, aconteceu o lançamento do projeto, que através dele, surgiu um subprojeto. “Essa etapa com a educação infantil é muito especial. Vamos recolher os sonhos de cada um dos pequenos e fazer mais dinâmicas com as crianças”, informou a Secretária Especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia.

Publicidade

De acordo com a deputada federal Daniela do Waguinho, esse foi um dia de reflexão acerca da vida das crianças. Emocionada, ela destacou que a apresentação teve um significado e relevância muito grande. “É uma oportunidade de contribuir com o avanço da educação. Fazer esse trabalho para nossas crianças, que são o futuro da nossa nação, é incrível”, disse a deputada, lembrando que o prefeito Waguinho assinou o Pacto da Primeira Infância. “O alertei também sobre a necessidade do Plano Municipal. Já vejo as ideias das crianças nele para executarmos e dar o nosso melhor” acrescentou Daniela.

A secretária Especial, Rosângela Garcia (4ª da esquerda para a direita) e a deputada federal Daniela do Waguinho (5ª da esquerda para a direita) prestigiaram o evento Rafael Barreto / PMBR

Publicidade

A diretora da Divisão da Educação Infantil, Vanessa Alves, que faz parte do Comitê para criação do Plano Municipal da Primeira Infância, agradeceu o comprometimento e o carinho da escola com o projeto. “A deputada nos alertou que precisávamos ouvir nossas crianças, pois elas são fundamentais para a elaboração Plano Municipal da Primeira Infância. A Secretaria de Educação aceitou participar desse desafio conosco. Estou muito orgulhosa dos nossos alunos”, destacou Vanessa, ao lado da diretora da Creche Amor à Vida, Mônica Soares. “Estamos sempre em busca do que é melhor para os nossos alunos. E estaremos sempre contribuindo nos projetos, assim como sempre, onde nossas crianças e os profissionais da creche deram o seu melhor”, resumiu a diretora.