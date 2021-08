O sacolão onde aconteceu o crime na esquina da Rua Baiaré com Felipe Antônio Lopes Pinto - Reprodução

O sacolão onde aconteceu o crime na esquina da Rua Baiaré com Felipe Antônio Lopes PintoReprodução

Publicado 17/08/2021 18:18 | Atualizado 18/08/2021 08:38

Belford Roxo - Um homem foi morto a tiros dentro de um estabelecimento comercial (sacolão), no bairro Jardim Xavantes, em Belford Roxo. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (17/08). Segundo relatos dos moradores locais, outras três pessoas ficaram feridas. A vítima foi identificada como Diogo Souza Guimarães, de 28 anos.



Testemunhas contaram que criminosos armados surpreenderam as vítimas, que estavam na esquina da Rua Baiaré com Felipe Antônio Lopes Pinto, onde funciona o sacolão.



Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local. As vítimas foram socorridas no Hospital Municipal de Belford Roxo. Ainda não há informações do estado de saúde dos feridos.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e assumiu as investigações do caso.