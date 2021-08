A ação dos criminosos não durou mais de 30 segundos, além do carro, levaram ainda os pertences do motorista - Reprodução

Publicado 19/08/2021 21:36 | Atualizado 19/08/2021 21:47

Belford Roxo - Câmeras de segurança registrou nesta quarta-feira (19/08), o roubo de um veículo por criminosos em uma das principais vias do bairro Parque São José, em Belford Roxo. O assalto aconteceu por volta das 16h. Confira o vídeo abaixo:

No vídeo, um carro branco fecha o veículo da vítima e dois bandidos, além do roubo do veículo e os pertences do motorista.O roubo como pode ser verificado no vídeo durou menos de 30 segundos.