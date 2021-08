Em Belford Roxo, estarão disponíveis vagas para emissão de primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva - Divulgação / Detran-RJ

Em Belford Roxo, estarão disponíveis vagas para emissão de primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitivaDivulgação / Detran-RJ

Publicado 18/08/2021 23:50 | Atualizado 18/08/2021 23:54

Belford Roxo - No próximo sábado (21/08), o Detran-RJ vai realizar o 38º mutirão desde o início da pandemia. Serão oferecidas 5,8 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, distribuídas em 100 unidades de atendimento de todo o Estado do Rio. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. Em Belford Roxo, no Posto do Shopping Carrefour, no Centro, poderão ser realizados serviços de habilitação. O atendimento será das 10h às 16h.



O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas começaram a ser disponibilizadas nesta quarta-feira (18/08).



“Além dos mutirões, que já atenderam cerca de 170 mil usuários aos sábados, retomamos a vistoria itinerante, levando os serviços veiculares aos municípios que não possuem postos de vistoria. Mesmo com as medidas de distanciamento, estamos trabalhando para disponibilizar o maior número de vagas à população fluminense”, destacou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



Os interessados em serviços de habilitação em Belford Roxo, poderão emitir primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva.

O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.