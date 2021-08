SE Belford Roxo acumula 13 vitórias e apenas duas derrotas na Série C do Carioca - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 19/08/2021 00:08 | Atualizado 19/08/2021 00:16

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo enfrenta o Atlético Carioca, nesta quinta-feira (19/09), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, pela última rodada do primeiro turno da Série C do Campeonato Carioca.

Líder da competição com 39 pontos, e já garantido nas semifinais, os belforroxenses precisam confirmar a vitória e a primeira colocação para garantir vantagem nos confrontos finais.



Classificação – Série C do Campeonato Carioca

1) SE Belford Roxo – 39 pontos

2) Paduano – 38 pts

3) Império Serrano – 38 pts

4) Búzios – 36 pts