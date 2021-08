Daniela do Waguinho, Marcelo Canella e lideranças percorreram diversas ruas do bairro Shangrilá - Rafael Barreto / PMBR

Daniela do Waguinho, Marcelo Canella e lideranças percorreram diversas ruas do bairro ShangriláRafael Barreto / PMBR

Publicado 20/08/2021 18:29 | Atualizado 20/08/2021 18:30

Belford Roxo - As obras do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) de Shangrilá, em Belford Roxo, estão em ritmo acelerado. Desde a sua última visita à região, com o deputado estadual Márcio Canella (MDB) e o prefeito em exercício Marcelo Canella (PSL), a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) constatou a satisfação dos moradores pelas obras de saneamento, construção de rede de abastecimento de água e pavimentação em mais de 40 ruas. A iniciativa é fruto de um convênio do Governo Federal com a Prefeitura.

Em visita novamente à região, moradores agradeceram pela retomada das obras que estão sendo executadas em tempo recorde. “Passar por essas ruas que ficaram anos abandonadas é gratificante. Nossa principal está asfaltada e o morador finalmente tem o seu direito de ir e vir. Agradeço em nome de todos pelo comprometimento e pelo trabalho realizado. As obras chegaram onde ninguém mais teve coragem de transformar”, enfatizou Thiago T9, morador há 32 anos do bairro.

Conhecida na região e moradora há 46 anos, Bia do Sacolão destacou o comprometimento da deputada federal Daniela do Waguinho na retomada das obras. “Nós tínhamos um problema com a Estrada Miguel Couto onde o asfalto sempre cedia e o trabalho tinha que ser feito inúmeras vezes. O prefeito Waguinho, a deputada Daniel do Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella viram a necessidade de resolução e foram feitos 20 cm de concreto antes de cair o asfalto. O PAC 2 tem alcançado muitas ruas nos morros também eliminando a lama que predominava na região. A cada dia o trabalho avança”, destacou Bia.

Outro morador e liderança do bairro satisfeito é Rafael do Gás. “Podemos ver obras por todos os lados. Isso se deve a um trabalho de excelência e parceria. É gratificante voltar a caminhar nas ruas do bairro e ver os moradores satisfeitos. Tenho certeza que esse é só o início de muitas coisas boas que estão por vir”, exaltou Rafael.

Obras do PAC 2

Em 2019, logo após ser eleita, a deputada federal Daniela do Waguinho conseguiu destravar o PAC 2 em Shangrilá para o andamento das obras. Ao percorrer o bairro nesta sexta-feira (20-08), ao lado do prefeito em exercício Marcelo Canella, a deputada lembrou que há um ano, a cidade recebeu o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho e o senador Flávio Bolsonaro para inaugurar trechos das obras em Shangrilá e São Leopoldo (também incluído no PAC2). “Ouvimos os apelos da população que vivia na lama, poeira e esgotos a céu aberto para a retomada das obras de infraestrutura e inverter esse cenário. Muitas ruas já foram beneficiadas. Reafirmo meu compromisso com a cidade sempre em busca de investimentos para atuar em todas as áreas”, destacou Daniela.