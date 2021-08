Itamar Ferreira assinou contrato e irá trabalhar na Escola Municipal Alejandro Nuñez - Rafael Barreto / PMBR

Itamar Ferreira assinou contrato e irá trabalhar na Escola Municipal Alejandro NuñezRafael Barreto / PMBR

Publicado 20/08/2021 18:17 | Atualizado 20/08/2021 18:23

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo convocou os 748 aprovados no Processo Seletivo para os cargos de estimulador para educação infantil, agente de apoio à educação inclusiva, auxiliar de educação infantil, merendeira, estimulador, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, zelador, motorista e ajudante de caminhão para a assinatura de contratos nesta sexta-feira (20/08), no Heliópolis Atlético Clube. Ao todo, a Prefeitura já contratou mais de três mil profissionais para a educação.O prefeito em exercício Marcelo Canella destacou a importância desses profissionais da Educação para o futuro das crianças. “Hoje temos pessoas capacitadas encarregadas de cuidar e ensinar nossas crianças. Estamos de braços abertos para juntos garantir um futuro melhor para elas”, resumiu Marcelo. “No meio de uma pandemia a Prefeitura oferece a oportunidade de emprego para a população. Boa sorte a todos nessa nova jornada com nossos alunos”, acrescentou o presidente da Câmara Municipal, Sidney Canella.O secretário de Educação, Denis Macedo, informou que 98% das unidades escolares já retornaram com o ensino presencial. “Com mais essas contratações, esperamos retomar com 100%. A educação tem funcionado com o apoio de todos e tem sido um marco em todo o Estado. Sabemos da crise e desemprego que assola o país, mas a cidade vem gerando oportunidades de empregos. Esses contratos garantem o trabalho dessas pessoas até o final do mandato e sei que elas se dedicarão e darão seu melhor”, disse Denis.

A quadra do Heliópolis Atlético Clube ficou lotada de candidatos que foram assinar os contratos Rafael Barreto / PMBR

Marcelo Canella, Daniela do Waguinho e Sidney Canella destacaram a importância de se investir na Educação Rafael Barreto / PMBR

A deputada federal Daniela do Waguinho reafirmou mais uma vez seu compromisso com a cidade. “Estou deputada, mas sou professora por formação. Votei a favor do aumento do piso salarial dos professores, pois, infelizmente, isso ainda é uma vergonha no nosso país. Estou ao lado do prefeito Waguinho e do deputado estadual Márcio Canella sempre buscando contribuir para Belford Roxo. E é isso que essa geração de empregos está fazendo. Enquanto outras cidades estão com a taxa de desemprego elevada, Belford Roxo está avançando e dando oportunidades”, destacou a deputada.Aos 61 anos, Itamar Ferreira da Silva foi aprovado para a vaga de zelador na Escola Municipal Alejandro Fernandez Nuñes. Com experiência na educação, o profissional já trabalhou na iniciativa privada e espera contribuir para a educação municipal. “A alegria foi imensa ao ver que fui selecionado. Valeu a pena a espera. É gratificante no mandato do prefeito Waguinho termos essa oportunidade, pois muitas pessoas ficaram desempregadas na pandemia e ele absorveu a mão de obra local, ajudando a população a conseguir sustentar suas famílias. Teremos que ser mais cuidadosos por conta das medidas de segurança, mas irei trabalhar com vontade e ajudar a recuperar esse tempo perdido para as crianças. Elas precisam de um ensino de qualidade para terem um futuro melhor”, afirmou Itamar.