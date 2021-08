Belford Roxo

SE Belford Roxo encara o Atlético Carioca pela última rodada do 1º turno da Série C do Carioca

Líder da competição com 39 pontos, e já garantido nas semifinais, os belforroxenses precisam confirmar a vitória e a primeira colocação para garantir vantagem nos confrontos finais

Publicado 19/08/2021 00:08 | Atualizado há 2 dias