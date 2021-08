Obras do programa Acelera Petrópolis chegam a Nogueira, Bingen e Itaipava - Divulgação/Ascom

Obras do programa Acelera Petrópolis chegam a Nogueira, Bingen e ItaipavaDivulgação/Ascom

Publicado 18/08/2021 07:38

Petrópolis - O governo interino do prefeito Hingo Hammes segue, através do programa Acelera Petrópolis, com o trabalho de pavimentação viária que vai recuperar mais de 60 ruas, 42 quilômetros de vias públicas por toda a cidade.

Em Nogueira, onde as intervenções feitas pela secretaria de Obras começaram no início do mês, a próxima etapa é a estrada do Calembe. No bairro, serão 5km de vias asfaltadas, já tendo sido concluída a pavimentação da rua Promenade. Simultâneamente, o trabalho, que também acontece na rua Dr. Paulo Hervê, no Bingen, será concluído nesta semana.



“Sabemos na necessidade de melhoria da pavimentação em Nogueira. Já recuperamos 1,6 quilômetros da rua Promenade e agora temos pela frente quase dois quilômetros da estrada do Calembe. Além disso, serão outros 750 metros da rua Dr. Bina, 350 metros da rua Padre Correa Lima e ainda incluímos a rua Belo Horizonte. Serão quase 5km de ruas asfaltadas. Estamos avançando com o programa Acelera Petrópolis, que neste momento também está asfaltando ruas no Bingen e em Itaipava”, destacou o prefeito.



A estrada do Calembe, receberá, assim como a rua Promenade, camadas de piso CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), material que está sendo colocado com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa, da Caixa Econômica Federal - CEF, além de recursos do próprio município. O mesmo material vem sendo utilizado para melhoria da pavimentação no Bingen, onde a secretaria de Obras vai recuperar 4,6km de vias públicas.

“Estamos próximos de concluir a pavimentação da na rua Dr. Paulo Hervê, o que deve acontecer ainda nesta semana, a depender das condições climáticas”, afirmou o secretário de Obras Maurício Veiga, lembrando ainda que o trabalho também foi realizado na avenida Lúcio Meira, no pórtico, e nas ruas João Xavier e Luiz Winter, “que em breve serão sinalizadas horizontal e verticalmente”.



Alternativa para o trânsito em Itaipava

O secretário de Obras destaca também que está em fase final o asfaltamento das ruas Joaquim Agante Moço e Desembargador Luiz Antônio Severo, que ficam na parte de trás do parque municipal em Itaipava e servirão como rota alternativa à estrada União e Indústria nesse momento de execução das obras do DNIT. Em toda a cidade, o trabalho de recuperação envolve mais de 60 ruas, 42 quilômetros de vias asfaltadas. Além da recuperação da malha viária.