Publicado 17/08/2021 06:46

Petrópólis - A chuva, acompanhada de interdição e engarrafamento, impactou a operação dos ônibus urbanos em Petrópolis no final da tarde desta segunda-feira (16). Dezenas de linhas sofreram atrasos que ultrapassaram até 50 minutos, resultando em perdas de viagens. O Setranspetro orientou que os passageiros utilizassem o aplicativo “Vá de Ônibus” para saber a localização do coletivo, em tempo real.

A Petro Ita registrou atrasos em todas as linhas que utilizam a rua Coronel Veiga, que precisou ficar interditada por alguns minutos nos trechos entre a Ponte Fones e Duas Pontes, por risco de alagamento.

A Cascatinha também enfrentou os reflexos do trânsito, principalmente, após uma carreta interditar totalmente, por 40 minutos, a rua Doutor Hermogênio Silva, próximo ao depósito de gás, no Retiro. Congestionamentos também foram registrados na estrada da Saudade, prejudicando a operação das linhas que atendem a região.

A Turp Transporte teve atrasos de até 30 minutos na operação da linha 700 – Terminal Itaipava, em razão do engarrafamento no Centro Histórico, Doutor Hermogênio Silva e entrada do bairro Roseiral. Já a linha 711 – Posse registrou ao longo do dia atrasos de 50 minutos, por conta das obras do DNIT na região. Aos passageiros da Turp, o aplicativo Cittamobi mostra, em tempo real, o local em que o ônibus está.

A Cidade Real registrou atrasos na operação das linhas que passam pela avenida Ipiranga, no Centro, sentido bairro.