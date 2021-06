Serviços Públicos em ação após fortes chuvas em Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 13:13

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro está em estado de alerta e atuando mediante as fortes chuvas que estão ocorrendo pela cidade.

A Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem estão atuando por toda cidade atendendo as solicitações da população nas demandas ocasionadas devido as fortes chuvas que estão acontecendo desde a noite da última terça feira (8).



O Secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, destaca o trabalho preventivo na operação de limpeza dos ralos e bueiros que as secretarias tem feito continuamente.



“Se não fosse esse trabalho preventivo, o impacto seria muito maior. Este é um problema crônico em nossa cidade. Faltou planejamento quando foram fazer as obras à anos atrás. Iremos trocar as tubulações para que as águas tenham mais vazão nessas ocasiões de chuva. A equipe está nas ruas dando toda atenção para os locais que estão com bolsões d’agua. Junto ao Secretário de Obras, Miguel Pereira, e ao Prefeito Alexandre Martins, estamos focados na resolução desses problemas. Não aguentamos mais passar por essas situações.” – disse o secretário Marcus.



Durante as ações, diversos serviços estão sendo prestados, como limpeza e desentupimento de bueiros, drenagem das águas pluviais, desobstrução das vias públicas, entre outros.



Em caso de urgência, ligue para 22 2623-6464 ou 22 2623-9087.