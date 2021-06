Livro sobre romance LGBTI+ juvenil é lançado em Búzios na luta contra o preconceito - Divulgação

Livro sobre romance LGBTI+ juvenil é lançado em Búzios na luta contra o preconceitoDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 13:13

Búzios - A Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizará o “Mural do Orgulho” de 15 à 30 de junho, diariamente de 8h às 20h na sede da Secretaria de Turismo, antigo Pórtico.

O mês de mobilização faz parte da luta da comunidade LGBTI+, que também celebra em junho uma das datas mais importantes da resistência do movimento: o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, em 28 de junho, criado em referência à rebelião de Stonewall nos Estados Unidos, ocorrida em 1969 quando a comunidade protestou contra uma ação violenta de policiais nova-iorquinos que queriam fechar um bar que reunia a comunidade.

Publicidade

Em Búzios acontece ações de combate à LGBTfobia desde 2013 com seminários, palestras, eventos com exibição de filmes sobre sexualidade e gênero e a Parada do Orgulho LGBTI+ que faz parte do calendário de eventos da cidade. A ideia do mural é relembrar lutas e conquistas do movimento na cidade, contando uma história de luta contra o preconceito e a discriminação.