Patrulha Maria da Penha é oficialmente inaugurada em BúziosPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 13:02

Búzios - Nesta terça-feira (08) a Patrulha Maria da Penha, ligada a Secretaria da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro completou três (3) meses de funcionamento no balneário.

No mês de maio, a Patrulha recebeu 23 solicitações de atendimento, 18 deles foram registrados com ocorrências na Delegacia e nove (9) pedidos de medidas protetivas.

Segundo a Secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Martins, foram resgatadas muitas vidas nesses três meses.

“É uma data muito marcante. Os primeiros números são promissores, apesar do pouco tempo de atividade, e isso é uma prova de que a patrulha já mostrou a que veio. Nós temos a certeza de que resgatamos vidas que seriam perdidas para a violência de gênero. Tenho muito orgulho de ter uma ferramenta como essa atuante em Búzios”, finalizou Daniele.

Além dessas medidas pretetivas, com o apoio da ROMU ainda foi efetuada uma prisão por quebra de Medida Protetiva deferida pela justiça.

A Patrulha Maria da Penha, é um grupamento da Guarda Municipal fundamental no enfrentamento à violência dominativa de Búzios, que atua diretamente em apoio a Secretaria da Mulher e do Idoso. Quem ganha com isso são as mulheres, com mais esse serviço para assegurar sua proteção, reverter o inaceitável índice de violência e garantir que todas tenham acesso a seus direitos.