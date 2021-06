Procon de Búzios faz chamada pública para soluções de problemas - Procon de búzios

Procon de Búzios faz chamada pública para soluções de problemasProcon de búzios

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 13:13

Búzios - O Procon do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro está realizando uma chamada pública para os consumidores que estão encontrando dificuldades de resolver conflitos com empresas prestadoras de serviços da cidade.

Segundo o Procon, dia 26 de junho haverá um mutirão com a Prolagos, empresa prestadora de serviços de água e esgoto, além disso o Procon está com canais abertos com a Enel, Oi, e West (Gigalink).

Publicidade

'Soluções de problemas, protocolo de processos, soluções de conflitos e mediações, podem ser resolvidos através do Procon, basta ir pessoalmente ao órgão na Praça Santos Dumont, nº 11- Centro, ou ligue:

Procon (22) 2623- 6999', informa o Coordenador do Procon.