Saúde refaz cronograma e prevê 9 milhões de vacinas a menos em abril

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 13:14

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos no Rio de Janeiro segue o seu cronograma de vacinação da população contra a Covid-19 na próxima semana, segundo informações da Secretaria de Saúde.

A Secretaria de Saúde de Búzios divulgou o calendário de imunização para todas as pessoas que compreende a faixa etária dos 59 aos 55 anos, para os dias 15 e 16 de junho, das 9h às 12h.

Na terça-feira (15), as pessoas devem procurar as UBS Olavo da Costa, Rasa, José Gonçalves, São José e Baía Formosa, para receberem a primeira dose da vacina contra o Covid-19.

Na quarta-feira (16), a imunização será nas UBS de Geribá, Ferradura, Brava e Cem Braças.



A vacinação dos profissionais da Educação está ocorrendo diariamente na Escola Darcy Ribeiro, no Centro, das 9h às 12h.

Amanhã (11), segue a vacinação das pessoas com comorbidades e deficientes permanentes nas UBS de Geribá, Ferradura, Brava e Cem Braças.

No sábado (12), será a repescagem das pessoas com comorbidades e deficientes permanentes na UBs da Ferradura.

Lembrando que a primeira dose da vacinação contra o Covid-19, ocorre no período da manhã, a segunda dose na parte da tarde.