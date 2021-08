Defesa Civil acionou no fim da tarde desta segunda-feira (16) todas as sirenes em atenção à condição do tempo na cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 16/08/2021 19:33

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis emitiu alerta para a previsão de pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, em pontos isolados na cidade na noite desta segunda-feira (16).

O órgão mantém o monitoramento para acompanhar o volume de chuva pela cidade que, entre 18h e 19h20, variou entre 14,2 mm/h a 46 mm/h em diferentes pontos. Como medida preventiva, dois trechos da rua Coronel Veiga - na Ponte Fones e nas Duas Pontes - foram fechados por risco de alagamento.



Para reforçar o alerta nas comunidades, a Defesa Civil acionou no fim da tarde todas as sirenes em atenção para a condição do tempo, que pode registrar ainda ocorrência de raios e rajadas de vento moderados. Por todo o município há registro de chuva, com maior intensidade nos primeiro e segundo distritos. A temperatura vai variar entre 13°C e 24°C.