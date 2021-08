Ação da 105ª DP, no Retiro, cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça - Reprodução

Publicado 15/08/2021 08:39

Petrópolis - O comerciante acusado de um homicídio na Mosela foi preso na última sexta-feira (13) em uma operação da 105ª Delegacia de Polícia (DP). A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis.

O crime em questão aconteceu no último dia 8 de maio de 2021, quando o acusado, que estava em uma padaria de sua propriedade, discutiu com a vítima. Na briga, o comerciante saiu do estabelecimento e atirou contra o homem, que foi atingido no pescoço.

Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois. Na época do crime, o acusado alegou legítima defesa e não foi preso, tendo dito em depoimento que prestou socorro à vítima após o incidente.