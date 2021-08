Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, entregou cineteatro e quadra poliesportiva do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU, da Posse - Divulgação/Ascom

Publicado 16/08/2021 19:27

Petrópolis - O distrito da Posse voltou a contar com dois importantes equipamentos públicos voltados para a promoção da cultura, esporte e lazer. Na manhã do último domingo (15), o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, entregou o cineteatro e a quadra poliesportiva do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU, localizado na Praça Corta Rio, que foram renovados em um trabalho conjunto das secretarias de Obras, Cultura e Esporte e voltam a estar disponíveis para o uso da comunidade. Na reinauguração do espaço teve apresentação de grupo teatral e torneio de vôlei feminino.



“A gente precisa incentivar a atividade física, como forma de promoção de saúde para a população. Por isso, o esporte é tão fundamental. E, claro, tem ainda o papel que ele desempenha na integração das pessoas, seu papel social. O vôlei tem bastante força aqui na Posse e quem sabe daqui não saiam atletas para representar a cidade no futuro?”, indagou o prefeito.

Ele lembrou ainda que o CEU ajudará a formar talentos nas artes: "Entregamos o cineteatro novinho. Foi restaurado e agora ele permitirá a volta dos programas e ações culturais. Além disso, o espaço ainda conta com a formação profissional, entre outras atividades para a comunidade”.



Um dos projetos que utiliza o espaço é o 5º Distrito Vôlei, que existe há cinco anos e nasceu com a criação da quadra poliesportiva. “Centenas de pessoas já passaram pelo projeto, de crianças e adolescentes a adultos. Hoje, temos 40 meninas e jovens participando. A recuperação desse espaço é fundamental para a continuidade do projeto, porque a Posse é um distrito carente de projetos sociais. A locomoção para Itaipava ou para o primeiro distrito gera um custo alto. A expectativa é, aos poucos, à medida que as medidas sanitárias permitirem, voltar a envolver mais pessoas com o projeto”, destacou Jonathan Cruz, idealizador do 5º Distrito Vôlei e que passou a cursar educação física por causa do projeto social.



“Fizemos a arrumação da quadra, melhoramos a infraestrutura com a tela e ajudamos a organizar o torneio de vôlei, que é uma atividade tradicional na Posse e que hoje comemora a reativação do espaço. É uma ideia do prefeito ter, dentro de todas as localidades, núcleos do Agita Petrópolis e programas que fomentem as práticas esportivas. A ideia do torneio de vôlei é que isso traga a população para o CEU e mostre a possibilidade dessa e outras práticas esportivas. O vôlei é uma potência aqui do distrito, mas o espaço também pode receber valores do futsal, do skate”, frisou o secretário de esportes, Leandro Kronemberger (“Berg”).



Além do vôlei, o CEU da Posse já conta com programação de dança fitness, ginástica, circuito funcional para adolescentes e adultos, futebol e capoeira. E, para além da prática esportiva, conta ainda com o Telecentro, onde é feita a impressão de documentos, retirada a 2° via de boletos (Detran, Enel, IPTU, entre outros), o cadastro no Sebrae, a regularização/solicitação de documentos na Receita Federal, criação de e-mail, envio de e-mail para portais de trabalho e criação e impressão de currículos.