"Apoio da prefeitura permitiu que a gente levasse 25 atletas para o torneio", disse o responsável pelo projeto, Cláudio Murilo - Divulgação/Ascom

Publicado 16/08/2021 18:21

Petrópolis - Atletas do Instituto Brother – projeto social de jiu-jitsu que funciona na Comunidade do Neylor – ganharam 22 medalhas em um torneio intermunicipal da modalidade disputado neste domingo (15). As conquistas deram para o projeto o sétimo lugar geral na competição, que contou com a participação de 60 equipes.

Representaram a cidade atletas desde a categoria infantil até a master três. A prefeitura, através da Secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer (SEPJIL), apoiou o Instituto Brother na disputa.



O responsável pelo projeto, Cláudio Murilo, de 34 anos, esteve hoje (16) com o secretário da SEPJIL, Leandro Kronemberger, para agradecer o suporte do governo municipal: “Nosso projeto social conta com mais de 50 beneficiados. Buscamos sempre levar o pessoal para competições, torneios, entre outras atividades. Esse apoio da prefeitura permitiu que a gente levasse 25 atletas para o torneio".