Secretaria de Saúde de Petrópolis reforça mais uma vez a importância da população de manter cuidados preventivos contra o coronavírusReprodução

Publicado 17/08/2021 12:46

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis foi notificada pelo Estado nesta segunda-feira (16) sobre a confirmação de um novo caso da variante Delta registrado na cidade. Trata-se de uma mulher de 60 anos, que deu entrada na UPA Cascatinha no dia 20 de julho, foi internada e foi a óbito no dia 3 de agosto no HNSA.

Após a notificação, a equipe da Vigilância em Saúde entrou em contato com a família da paciente para colher informações sobre o caso e foi informada que a mesma se recusou a receber o imunizante. A Secretaria de Saúde reforça mais uma vez a importância da população manter os cuidados preventivos e alerta ainda que todos os grupos, tão logo forem chamados a partir da chegada de doses, devem comparecer para receber o imunizante, sendo fundamental concluir o esquema de vacinação, com o retorno para receber a segunda dose dentro do prazo especificado.

“A vacina salva vidas! Mais uma vez reforçamos que é fundamental que as pessoas compareçam para se vacinar e sobretudo que concluam o esquema de vacinação retornando para receber a segunda dose da vacina. Toda a equipe da Secretaria de Saúde vem se dedicando para que possamos seguir avançando para que tenhamos o quanto antes toda população imunizada. É fundamental que as pessoas não deixem de vacinar”, destacou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando ainda que, apesar do avanço da vacinação, as medidas de prevenção devem continuar.

“É fundamental que as pessoas continuem usando máscara da forma correta, cobrindo o nariz e a boca, lavem as mãos com água e sabão ou usem álcool em gel quando isso não for possível, e mantenham o distanciamento social. Evitar as aglomerações ainda é muito importante. São atitudes que salvam vidas. É importante que cada um continue fazendo a sua parte", explicou o secretário de Saúde.

Neste momento, Petrópolis tem 173.807 pessoas vacinadas com a 1ª dose. Outras 6.805 tomaram a vacina em dose única. Significa que 74,61% das pessoas com mais de 18 anos já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a covid-19.

Já concluíram o esquema de vacinação, com a segunda dose ou dose única, 76.277 pessoas, o equivalente a 34,32% das pessoas com mais de 18 anos. Importante lembrar que o prazo de retorno para aplicação de segunda dose varia de 21 dias a três meses dependendo do fabricante do imunizante.