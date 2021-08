Operação envolveu policiais militares em conjunto com agentes do Núcleo de Entorpecentes da 106ª DP, em Itaipava - Reprodução

Publicado 17/08/2021 06:59

Petrópolis - Cerca de 40 quilos de maconha e 21,7 quilos de cocaína foram apreendidos em duas operações da Polícia Militar, uma delas em conjunto com a Polícia Civil, em menos de 24 horas, em Petrópolis.

As apreensões deram um prejuízo de aproximadamente R$ 210 mil ao tráfico de entorpecentes que opera na cidade. Um homem de 35 anos está preso e o carro que ele utilizava também foi recolhido. As operações aconteceram em Corrêas e em Pedro do Rio.



Na primeira ação, em Pedro do Rio, foram apreendidas 7.830 cápsulas de cocaína, 20 tijolos de maconha, pesando cerca de 10 quilos e 159 tiras da mesma droga. Nesta ninguém foi preso, porém, o dono do material já está identificado e seria indiciado no inquérito que irá apurar o crime.



Já durante a madrugada de segunda-feira (16), policiais militares em conjunto com agentes do Núcleo de Entorpecentes da 106ª DP, em Itaipava, apreenderam mais de 31 quilos de maconha, na rua Alvares de Azevedo, em Corrêas. O material estava sendo levado de carro para a comunidade da Glória e o motorista do veículo foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.