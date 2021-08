Prefeito Hingo Hammes e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, estiveram nas Unidades de Saúde do Caxambu - Divulgação/Ascom

Prefeito Hingo Hammes e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, estiveram nas Unidades de Saúde do CaxambuDivulgação/Ascom

Publicado 17/08/2021 07:06

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes; e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, conferiram na manhã de segunda-feira (16) o funcionamento de Unidades de Saúde no Caxambu, responsáveis pela assistência de oito mil moradores do bairro.

Prefeito e secretário conversaram com equipes e ouviram demandas com o objetivo de melhorar a infraestrutura para atendimentos. Na UBS Lusitano, que está completando um ano, os profissionais receberam uma placa em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade. Por mês o local realiza cerca de mil atendimentos.

“O trabalho preventivo realizado pelas equipes de saúde básica é fundamental dentro da rede. Esta atenção e cuidado que a pessoa recebe perto de casa, irá evitar mais adiante uma sobrecarga nas emergências. Esta proximidade da equipe com os moradores, assim como a nossa, como gestores, com os profissionais das unidades é muito importante para a qualidade dos atendimentos”, destacou Hammes.

Juntas as duas UBSs do bairro realizam em média mais de dois mil atendimentos por mês, considerando acompanhamentos médicos, de enfermagem, odontológicos, de Núcleo de Ampliado de Saúde da Família (NASF) e agentes comunitários de Saúde.

“Este atendimento na Unidade Básica de Saúde e o acompanhamento, sobretudo nos casos de pessoas que têm diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas, faz toda diferença no tratamento, pois evita o agravamento dos casos e melhora a qualidade de vida dos pacientes”, destacou o secretário de Saúde.

Cada uma das UBSs conta com uma equipe com um médico, um dentista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar de saúde bucal, agentes de Saúde e equipe do Nasf, composta por educador físico, farmacêutico, assistente social, fisioterapeuta e psicólogo. As unidades contam ainda com profissionais para higienização e serviços administrativos.