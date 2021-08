Para marcar uma consulta, basta acessar o site da prefeitura e clicar no banner "Consulta Fácil" - Reprodução

Publicado 08/08/2021 09:52

Petrópolis - Facilitar o acesso da população aos serviços de Saúde. Com este objetivo a prefeitura inicia nesta segunda-feira (9) a marcação de consultas em unidades de atenção básica pela internet. Inicialmente os agendamentos remotos serão disponibilizados para marcação de consultas em oito UBSs, mas a intenção é ampliar o serviço para todas unidades de atenção básica, num total de 60 UBSs e PSFs.

Nesta primeira fase serão disponibilizadas vagas para consultas em pediatria e clínica médica, exclusivamente nas UBSs Itaipava, Pedro do Rio, Araras, Retiro, Mosela, Morin, Quitandinha e Independência.

“A intenção é utilizar a tecnologia para facilitar a vida dos usuários do SUS. Com o agendamento remoto, a pessoa consegue marcar a sua consulta de casa, do trabalho, ou de onde estiver. Isso pode ser feito na hora em que ela quiser, sem que seja preciso ir até o posto de saúde”, explica o prefeito interino, Hingo Hammes.

Em uma segunda fase, o serviço será ampliado para as demais unidade da rede básica de Saúde – PSFs instalados nos cinco distritos. Para marcar a consulta, basta acessar o site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br) e clicar no banner “Consulta Fácil”, que estará disponível a partir de segunda-feira, inserir seus dados e fazer o agendamento.

“É um novo modelo que dará mais conforto para os usuários. Eles não precisarão mais ir para a porta do posto de saúde. Terão acesso à agenda de consultas na palma da mão, pelo celular, ou também pelo computador ou tablet, podendo marcar as consultas de casa, do trabalho ou de onde estiverem”, pontua o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando que o link para marcação de consultas também será disponibilizado pelo WhatsApp da Saúde (24) 9.9200-1428.

O secretario explica ainda que uma cota de vagas nas unidades será reservada para pessoas que não tenham acesso à internet. “O novo sistema vem para facilitar o acesso. Preferencialmente o agendamento deve ser feito via internet, mas teremos um número de vagas reservadas para pessoas que não têm acesso ou tem dificuldades com a internet”, explica.

Em paralelo, usuários da rede SUS passam também a receber por mensagens (via WhatsApp da Saúde) informações sobre seus pedidos de agendamentos para exames e consultas com especialistas na rede SUS. A Secretaria de Saúde destaca que, para isso, é fundamental que as pessoas mantenham atualizado junto às unidades de saúde o número do celular com acesso a mensagens via WhatsApp.

“Manter o número de contato atualizado é fundamental para que a pessoa receba pelo celular a data, horário de local em que estão agendados seus exames e as consultas com especialistas”, destaca o secretário de Saúde, lembrando que também é importante que, ao receber o primeiro contato da Secretaria, a pessoa salve o WhatsApp da Saúde entre seus contatos. “Com isso o usuário reconhece mais rapidamente a chegada de mensagens sobre as marcações de seus exames e consultas” explica o secretário.

O usuário também pode fazer de forma remota os desagendamentos. Caso o usuário não possa comparecer para a consulta na data marcada, ele tem ainda a possibilidade de desmarcar a consulta, liberando a vaga para que outro paciente seja atendido.

O novo sistema permitirá também que a Secretaria de Saúde melhore o monitoramento do funcionamento da rede de Saúde. O histórico com informações dos pacientes fica gravado e todos os agendamentos ficam registrados, o que permite, por exemplo, verificar casos de faltas recorrentes de um mesmo usuário, ou ainda se estão ocorrendo faltas em uma mesma unidade de saúde.