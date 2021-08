Novo calendário de vacinação contra COVID-19 divulgado pela Prefeitura de Petrópolis - Reprodução

Novo calendário de vacinação contra COVID-19 divulgado pela Prefeitura de PetrópolisReprodução

Publicado 07/08/2021 15:18

Petrópolis - A chegada de mais de 7 mil doses de vacinas contra a COVID-19 (para primeira dose) em Petrópolis, neste sábado (7), levou a Prefeitura a anunciar um novo calendário de vacinação para a semana de 9 a 13 de agosto, ampliando a faixa etária para pessoas com 30 anos ou mais.

Para organizar o agendamento, o município vai liberar gradualmente o cadastramento, levando em conta a idade do público a ser vacinado. Na segunda-feira poderão se cadastrar pessoas a partir dos 33 anos. Na terça-feira, pessoas a partir dos 32 anos. Já na quarta, 31 anos e, na quinta, o cadastro será liberado para quem tem a partir de 30 anos.

Publicidade

Segundo o prefeito interino, Hingo Hammes, o município tem capacidade para ampliar ainda mais a vacinação, dependendo, para isso, apenas do envio de doses pelo Ministério da Saúde: “A cada nova chegada de lotes da vacina, estamos, imediatamente, organizando as ampliações. A vacina é o instrumento mais eficaz no combate à pandemia e, por isso, estamos fazendo de tudo para ampliar o número de vacinados o mais rapidamente possível. Assim que uma nova remessa chega ao município, fazemos a conferência do número de doses, separamos o que é destinado para segunda dose e lançamos novas vagas para cadastramento, em número equivalente ao total de primeiras doses. Isso garante que todos os que agendam a vacinação encontrem as doses no local de aplicação escolhido”, lembrou Hammes.

Segundo o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, a vacinação de cada público começa sempre no dia seguinte à abertura do cadastro: “Petrópolis tem se destacado na organização da vacinação. Temos uma equipe muito comprometida e responsável, que trabalha de forma incansável. Esperamos receber, ao longo do mês de agosto, lotes maiores de vacina, chegando ao fim do mês com a vacinação de pessoas a partir dos 18 anos”, afirmou.

Publicidade

Aloisio lembrou que o público a ser vacinado com cada lote de vacinas é definido no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 e em instruções encaminhadas a estados e municípios: “Todo o trabalho está sendo feito de maneira responsável e seguindo o que determinam as normas. Já estamos fazendo também o planejamento para iniciarmos a vacinação de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência ou comorbidades, incluídos como grupo prioritário no Plano Nacional. Assim que recebermos as instruções, vamos também iniciar o atendimento deste público. É importante frisar que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, até o momento, prevê a vacinação de crianças e adolescentes após a fase de vacinação de pessoas com mais de 18 anos com ao menos uma dose da vacina, mas estamos trabalhando para iniciar o atendimento deste público o quanto antes, seguindo, é claro, as normas para a aplicação de doses neste grupo”.



Fique atento ao calendário:

Pessoas com 33 anos ou mais: cadastro a partir de segunda-feira (9/8)

Pessoas com 32 anos ou mais: cadastro a partir de terça-feira (10/8)

Pessoas com 31 anos ou mais: cadastro a partir de quarta-feira (11/8)

Pessoas com 30 anos ou mais: cadastro a partir de quinta-feira (12/8)