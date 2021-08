Robô falante estará recepcionando crianças que visitarem o Parque Municipal de Itaipava - Divulgação/Ascom

Robô falante estará recepcionando crianças que visitarem o Parque Municipal de ItaipavaDivulgação/Ascom

Publicado 06/08/2021 19:48

Petrópolis - Um passeio pelo Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, no Dia dos Pais, vem sendo uma opção muito adotada por famílias petropolitanas nos últimos anos. A principal área pública de lazer dos distritos, o espaço oferece uma série de opções para os pais curtirem a data ao lado de seus filhos. O parque possui quadras de esportes, parquinho infantil e pista para corrida e caminhada, muito usada também por quem gosta de andar de patins e bicicleta, além das mais recentes pistas de skate e pump track.

Cercado de verde e com uma imensa área ao ar livre, o parque é também uma excelente opção para atividades como soltar pipas e fazer piqueniques. Além de tudo isso, o espaço terá uma atração diferente no próximo domingo (08.08): um robô falante estará recepcionando as crianças que visitarem o espaço, informando sobre as medidas de segurança contra a Covid-19.

Publicidade

O robô foi construído pelo professor petropolitano Robson Thomé, que dá aulas de matemática e robótica na rede pública e particular da cidade, e sua esposa Ana Lúcia Thomé. Feito com peças de Lego, utilizando a mesma programação ensinada nas aulas, o projeto é munido de um sensor de presença que recepciona os alunos na volta às aulas. Será a segunda vez este mês que ele apresentará o projeto no Parque Municipal.

O projeto do robô falante se dividiu em duas ideias básicas: a primeira foi a de recepcionar as crianças dando boas-vindas no retorno pós-pandemia. "Essa foi uma maneira que encontramos de oferecer um pouco de carinho e afeto aos alunos, neste momento em que o contato físico com os professores e com os amigos ainda não é recomendado", explica.

Publicidade

A outra ideia, segundo ele, foi a de transmitir uma conscientização educacional, transmitindo a mensagem tão necessária durante o atual momento, de lavar as mãos, passar o álcool gel e usar a máscara. "Nesse caso, foi uma forma lúdica que encontramos para apresentar os protocolos necessários e incentivar a adoção dos mesmos pelas crianças", destaca o educador.

O robô falante estará recebendo as crianças no Parque Municipal neste domingo, das 8h30 às 13h, e vai transmitir também mensagens como "Seja bem-vindo ao Parque de Itaipava" e "Feliz Dia dos Pais". É uma forma, segundo Robson, de contribuir também com a comunidade com esse projeto, que visa transmitir a mensagem de que a tecnologia se mostra fundamental, não só no desenvolvimento conjunto entre as disciplinas pedagógicas, mas também na demonstração de sentimentos entre as crianças e suas respectivas famílias e a comunidade escolar.