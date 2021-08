Agita Petrópolis é um programa próprio do município para estimular a prática de atividades físicas - Reprodução

Agita Petrópolis é um programa próprio do município para estimular a prática de atividades físicasReprodução

Publicado 06/08/2021 18:50

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou nesta sexta-feira (6) a ampliação do Agita Petrópolis, primeiro programa próprio do município para estimular a prática de atividade física. Por meio da secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer (SEPJIL), o município abriu inscrições para os dois novos núcleos do programa, na Fazenda Inglesa e na Vila São José. Os interessados em participar das atividades podem entrar em contato pelo telefone (24) 2233-1218 para mais informações.

Nos dois locais, as aulas começam no dia 16 de agosto e são voltadas para o público adulto. Na Fazenda Inglesa, o programa será realizado na Capela Nossa Senhora Aparecida, às segundas (18h) e sextas (17h30). Já na Vila São José, as atividades acontecem na sede da Associação de Moradores, também nas segundas e sextas (16h).

"Esporte é sinônimo de saúde e qualidade de vida. O Agita Petrópolis é um grande marco, um divisor de águas do município. Tenho um grande orgulho de ter criado esse programa, quando era secretário de Esportes, possibilitando de forma democrática levar atividade física gratuita para toda a cidade", destacou Hammes.

O Agita Petrópolis também acontece no Alto da Serra, Bataillard, Benfica, Cascatinha, Caxambu, Centro, Contorno, Madame Machado, Oswaldo Cruz, Pedro do Rio, Posse, Quitandinha, São Sebastião, Vale do Cuiabá, Vicenzo Rivetti, Vila Rica. Os interessados em participar podem entrar em contato com a SEPJIL para se cadastrar.

Cabe ressaltar que nos locais em que são realizadas as aulas são usados tapetes sanitizantes, termômetros e também é disponibilizado o álcool em gel para os alunos. “Os exercícios físicos ajudam no controle de diversas doenças e ainda auxiliam na saúde mental das pessoas. Vamos continuar ampliando o Agita, abrindo espaço para que mais pessoas participem", disse Leandro Kronemberger, secretário da SEPJIL, ressaltando a importância dos protocolos de saúde.

"Nesse momento é fundamental que a população mantenha os cuidados, respeitando as regras sanitárias e o uso de máscara, por exemplo. Precisamos praticar esporte, mas de forma segura, respeitando os protocolos determinados por decreto", completou Berg.