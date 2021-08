Secretário de Saúdo, Aloísio Barbosa da Silva Filho conheceu estrutura que é administrada pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública e integrada ao sistema do Corpo de Bombeiros, CPTrans, Defesa Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal - Divulgação/Ascom

Publicado 06/08/2021 18:45

Petrópolis - Transferido em maio para a sede da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, o Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (CIMOP) é mais um instrumento de suporte para o sistema de saúde do município.

A estrutura é utilizada como apoio para a gestão operacional das ocorrências atendidas pelas equipes do SAMU. O Secretário de Saúdo, Aloísio Barbosa da Silva Filho conheceu nesta quarta-feira (4), a estrutura que é administrada pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP) e integrada ao sistema do Corpo de Bombeiros, da CPTrans, Defesa Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal.



"A integração entre o CIMOP e o SAMU amplia e melhora o monitoramento da cidade como um todo. É um ganho enorme para o município, não apenas na segurança, mas também no atendimento de de maneira geral", destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Pela base de controle, as equipes dos respectivos setores atuam no acompanhamento de todos os chamados recebidos por cada órgão. Além das equipes do CIMOP, os agentes de cada área também conseguem acesso aos registros de forma remota: “Além da maior integração dos serviços, a estrutura garante maior agilidade e efetividade para a atuação dos agentes nas diferentes áreas”, garantiu Karina Bronzo, secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP).



“A unificação dos sistemas oferece um importante avanço para a execução dos atendimentos, seja na área da saúde ou segurança. Hoje conseguimos fazer um rastreamento dos chamados por toda a cidade”, destaca o secretário de Defesa Civil, tenente coronel Gil Kempers.



O CIMOP tem 56 câmeras instaladas em 46 locais diferentes em toda cidade. Os aparelhos possuem tecnologia para filmagem em alta definição, com alcance de 1 km de distância e em 360°. O sistema de monitoramento permite ainda fazer investigações a partir de filtros de imagens por cor, direção, objeto, velocidade, ociosidade, entre outros. Isso facilita a busca de informações por parte da Polícia Civil durante uma investigação.



“A integração entre Secretaria de Saúde, CIMOP e SAMU vai permitir um fluxo melhor e mais rápido de atendimento dos pacientes. O trabalho em conjunto vai permitir uma qualificação a mais do nosso serviço para benefício da população. Essa parceria é muito importante”, disse o secretario de Saúde, Aloisio Barbosa.