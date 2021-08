Ação da prefeitura de Petrópolis na praça da Inconfidência por ocasião do Agosto Dourado - Divulgação/Ascom

Petrópolis - Com ações de orientação e incentivo ao aleitamento materno, a equipe de Áreas Técnicas da Secretaria de Saúde realizou nesta sexta-feira (06) o Pit Stop de atendimentos na Praça da Inconfidência, no Centro de Petrópolis.

A atividade faz parte da campanha da Prefeitura de Petrópolis em referência ao Agosto Dourado, mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. No local estiverem presentes dentistas, nutricionistas, enfermeiras e técnicas de enfermagem. Além disso, também foram realizadas instruções sobre o papel do pai no ato de amamentar.



Daniela Brum, de 26 anos, tem 2 filhos. Ela esteve no local e contou como é a amamentação deles: “É um processo tranquilo. O meu filho de quatro anos mama até hoje. Tive muito acesso à informação sobre a importância do leite materno e adquiri uma experiência no assunto. Ações como essa na praça são necessárias para que mais mulheres possam receber as informações sobre o tema. É importante não só a conscientização, como também o apoio a mulher que deseja amamentar e nutrir o seu filho com esse alimento que vale ouro e é tão importante para as crianças”.



Na praça da Inconfidência foram realizadas orientações nutricionais sobre o aleitamento materno, instruções de cuidados dentários, abordagem psicológica direcionada a amamentação, explicação sobre os benefícios e desafios relacionados à amamentação (pega correta, cuidado com as mamas, importância do parceiro para auxiliar a mãe), entre outros assuntos.

A equipe das Áreas Técnicas da Saúde realizou a captação de pessoas na Praça e no Terminal Rodoviário do Centro, e entregou kits com álcool gel, máscara, sabonete e escova de dente para crianças. Além disso foram doados kits com lenço umedecido, cotonete, shampoo, condicionador, trocador e pasta para documentos do bebê para algumas mães que estiveram no local.



O prefeito interino, Hingo Hammes, frisou a importância das ações. "Ações de conscientização como esta são importantes porque estimulam a reflexão e despertam a atenção das pessoas para temas importantes. É uma forma de aproximação das equipes de Saúde com a população", afirmou.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa, que esteve presente na Praça, destaca o trabalho da secretaria diretamente com o público. “O leite materno possui várias proteínas necessárias ao bebê e para a mãe também. Aqui também realizamos orientações sobre a saúde bucal das crianças. A conscientização da população sobre a data é o nosso objetivo”.



Na segunda-feira (3) a programação da campanha teve início com uma live no Facebook e no YouTube da prefeitura de Petrópolis com o tema, “Aleitamento materno e seus benefícios para ser compartilhado”, com a enfermeira Aline Furtado. Na terça-feira (10), a partir das 17h, a transmissão vai ser sobre Aleitamento Materno e a vivência da amamentação no contexto hospitalar. No dia 27 acontecerá o segundo Pit Stop de atendimentos, de 09 às 16h, novamente na Praça da Inconfidência.



Agosto Dourado

A campanha do Agosto Dourado tem como tema “Proteja a Amamentação: uma responsabilidade compartilhada”, e conta com a parceria da Câmara Municipal de Petrópolis. O principal intuito é orientar e estimular o aleitamento materno como ato natural. Outro objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade quanto à naturalidade do ato de alimentar o bebê em público, sem o constrangimento que muitas mães relatam. A campanha destaca por fim, a importância dos bancos de leite. Ele é utilizado para que todos os bebês (especialmente os prematuros) possam ter acesso ao alimento, mesmo nos casos em que as mães não possam amamentar.



O leite é o alimento necessário e suficiente ao recém-nascido, pelo menos nos primeiros seis meses, e indicado até os dois primeiros anos de vida. Ele é benéfico de várias formas, tanto para as crianças, como para as mães. Ele reduz os níveis de mortalidade infantil, possui anticorpos que protegem contra infecções e desnutrição. Já para as mães, a amamentação ajuda na perda de peso após o parto, protege contra câncer de mama e ovário e aumenta o vínculo indissociável com a criança.



Valorização da Paternidade vinculada à Amamentação

Além disso, agosto também é o mês de valorização da paternidade. A participação do pai é capaz de promover confiança para ele e a mãe, diminuindo angústias relativas ao parto e nascimento, garantir melhor atendimento para a parceira, reduzir a depressão materna e paterna no pós-parto, gerar vínculos afetivos saudáveis e mais qualidade de vida para todos da família: homem, mulher e criança.



Outro ponto positivo da presença ativa do pai é o aumento dos índices de amamentação. Seu suporte é fundamental para a mãe que alimenta a criança e seu apoio é capaz de dar desfecho positivo frente à eventual escolha da mulher entre a continuação ou não da amamentação, que nem sempre é tarefa fácil.